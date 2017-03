Ушел из жизни один из отцов рок-н-ролла Чак Берри

Смерть наступила в субботу в 13:26 по местному времени (20:36 по восточноевропейскому времени), сообщила полиция округа Сент-Чарльз. Прибывшим по экстренному вызову медикам не удалось спасти Берри, находившегося к тому моменту без сознания, передает в воскресенье, 19 марта, Би-би-си.

Карьера певца и музыканта на поприще звукозаписи началась более 60 лет назад.

Среди написанных им хитов такие эталоны жанра, как "Rock and Roll Music", "Maybellene", "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" и "Johnny B. Goode".

Стиль Чака Берри, вобравший в себя элементы ритм-энд-блюза и кантри, его знаменитые гитарные соло, слова песен, посвященные, по большей части, простым радостям и жизненным ощущениям подростка, и сценический образ оказали колоссальное воздействие на многочисленных последователей.

По мнению музыкальных экспертов, он был одним из тех, благодаря кому рок-н-ролл выделился в отдельное направление.