Тренер команды "Нарва Юнайтед" поверил в чемпионство за 50 секунд до конца матча

- Один специалист по футзалу уже после первого матча между "Космосом" и "Нарва Юнайтед" сказал, что здесь все ясно. Когда в успех своей команды окончательно поверили вы?

- В глубине души мы понимали, что первый матч действительно во многом решит исход всего противостояния. Поэтому мы очень серьезно настраивались на выездную игру. Тот поединок оказался очень сложным, но победа добавила нам еще больше уверенности в своих силах. А со стороны, конечно, всегда легко рассуждать. Мол, если Нарва выиграла в гостях, то и дома возьмет свое. На самом деле все не так легко. Скажу откровенно, последний шаг к чемпионству сделать было тяжело. Переполненные трибуны в такой ситуации - это еще и дополнительное давление. Мы понимали, что все ждут от нас титула, но завоевать его было нелегко. В то, что золотые медали от нас не уйдут, я понял только за 50 секунд до конца матча, когда счет стал 3:1 в пользу "Нарва Юнайтед".

- Этого успеха могло и не быть, если бы в решающем полуфинальном матче против "Ринопала" ваша команда не превратила бы 2:4 в 5:4. Видимо, ключевой на пути к успеху стала именно та игра?

- После вчерашнего матча против "Космоса" мы с командой обсудили главные события на пути к чемпионству. Я бы выделил три ключевых момента. Первый - это поражение от "Ринопала" в стартовом полуфинальном матче. Второй - это то, на что обратили внимание вы - за пять минут до конца мы уступали в два мяча, но в итоге смогли победить. В тот момент ребята поняли, что терять нечего и всеми силами побежали вперед. Дополнительную энергию игрокам дали тогда наши болельщики. Ну а третий момент - это дополнительное время в первой финальной игре против "Космоса". Во всех трех сложных случаях мы сумели сделать правильные выводы и в итоге выиграли чемпионский титул. Без сложностей не бывает больших побед.

- Почему после завершения многолетней гегемонии таллиннского "Анжи" ни одна из команд не может выиграть чемпионский титул два сезона подряд?

- Здесь все достаточно просто. "Анжи" пять раз становился чемпионом Эстонии на заре появления футзала в стране. Тогда футзал в Эстонии только начинал развиваться. Конечно, команде-чемпиону, да еще из Таллинна, всегда проще привлекать под свои знамена лучших игроков. Большой опыт игроки "Анжи" получили и в розыгрыше Кубка УЕФА. Сохраняя из года в год свой костяк, "Анжи" долгое время удавалось доминировать. Но сейчас ситуация в эстонском футзале в корне другая. Сразу четыре клуба проделали большую работу и имеют схожие шансы на то, чтобы стать чемпионом Эстонии. Мне кажется, что повторение ситуации, когда один клуб много лет подряд будет выигрывать чемпионат, больше невозможно. Ну только если одна из команд вдруг получит какой-то мощный источник финансирования.

- То есть уверенности в том, что через год "Нарва Юнайтед" сможет вновь стать чемпионом, у вас нет?

- Нет. Эстония в этом смысле не похожа на Латвию, где "Никарс" побеждает из года в год.

- Бюджеты "Нарва Юнайтед" и таллиннских команд сильно различаются?

- Не думаю. У нас все команды любительские и бюджеты у них схожие.

- Нарвские власти премировать команду за чемпионский титул не собираются?

- После игры представители городской власти подходили к нам и поздравляли, но о конкретике в плане премирования речи не было. Если сочтут нужным нас поддержать, то будем только рады.

- Во время церемонии награждения "Нарва Юнайтед" кто-то из ваших игроков вышел с российским флагом, что вызвало шквал критики и большую дискуссию в интернете. У вас есть этому объяснение?

- Ситуация достаточно банальная. У нас в команде играют четыре легионера из Кингисеппа, плюс Стас Быстров, который первые шаги в футзале также делал в Кингисеппе. Считаю, что вся эта кингисеппская четверка имеет полное право демонстрировать российских флаг. Мы видим подобное на всех больших спортивных мероприятиях. Когда "Барселона" становится чемпионом Испании, а Месси бегает с аргентинским флагом, никто никаких вопросов не задает. В Нарве же некоторые пытаются искать проблему там, где ее нет.

В финальной серии до двух побед "Нарва Юнайтед" со счетом 2:0 обыграла таллиннский "Космос", который выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне.