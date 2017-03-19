Мати Райдма приступает к работе советником Спасательного департамента

Бывший член Рийгикогу и министр окружающей среды в первом правительстве Таави Рыйваса Мати Райдма после 10 лет работы политиком возвращается в Спасательный департамент, которым он руководил с 2000 по 2006 год.

Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщила Балтийская служба новостей.

"В 1994 году Спасательный департамент получил первый мобильный телефон. Это были лихие годы строительства основы нашей работы. В 2006 году я ушел из департамента. После десяти лет активной жизни в политике я решил вернуться ив понедельник) 20 марта 2017 года, вернусь на работу в Спасательный департамент. Займу пост советника. Буду заниматься вопросами сотрудничества между государством и добровольными спасателями, а также международными связями департамента в области спасательных и гуманитарных операций", - прокомментировал Райдма.

Райдма в 1986 году закончил Ленинградское пожарное училище, а в 1993 году — Московскую высшую пожарную школу, став инженером по противопожарной технике и безопасности. В 2005 году он защитил докторскую в Противопожарной академии в Москве.

Он работал директором противопожарного департамента в Пярну, генеральным директором Спасательного департамента и советником премьер-министра Андруса Ансипа. С 2006 года является членом Партии реформ, руководил парламентской комиссией по обороне.

После того, как министром иностранных дел стала Кейт Пентус-Розиманнус, заменившая избранного в Европарламент Урмаса Паэта, Мати Райдма занял освободившийся пост министра окружающей среды.

На очередных парламентских выборах в 2015 году Райдма в 9 избирательном округе набрал 959 голосов и не прошел в Рийгикогу.

В настоящее время, как писал rus.err.ee, Райдма является членом Таллиннского горсобрания.

Райдма является членом совета старейшин Кайтселийта, членом Собрания офицеров запаса, с 2001 года членом команды Управления по координации гуманитарных вопросов ООН и с 2006 года — замещающий член совета Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации

В 1997 году Райдма был удостоен ордена "Крест орла" третьей степени.