Пресс-секретарь президента Турции обвинил Германию в поддержке переворота

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что сомнения спецслужб Германии в причастности проповедника Фетхуллаха Гюлена к попытке военного переворота в Турции говорит о поддержке Берлином организации переворота.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Калль в интервью Spiegel заявил, что у его ведомства нет никаких доказательств в причастности Гюлена и его сторонников к военному перевороту, передает в воскресенье Би-би-си.

"Турция пытается на всех уровнях убедить нас в этом. Но это до сих пор ей это не удалось", - заявил Каль.

По словам Калына, эти комментарии доказывают поддержку ФРГ госпереворота.

Очередной виток напряженности в отношениях Германии и Турции возник, когда в ФРГ из-за соображений безопасности были отменены два митинга с участием турецких министров. Власти Турции пытаются заручиться поддержкой турков, проживающих в Европе, накануне референдума о расширении полномочий президента Турции.