В начале апреля в Силламяэ пройдут Дни предпринимательства ({{commentsTotal}})
По инициативе городской мэрии с 5 по 7 апреля в Силламяэ пройдут Дни предпринимательства 2017.
В течение трех дней у разных целевых групп появится возможность получить новые знания в области предпринимательства, охраны труда, налогообложения и маркетинга, сообщает пресс-служба Силламяэ.
В рамках семинаров выступят представители Трудовой инспекции на темы безопасности труда на рабочем месте, рабочей среды в Эстонии, несчастных случаев на производстве и государственного надзора.
В ходе Дней предпринимательства Силламяэ все действующие и начинающие предприниматели-физические лица смогут подробно выяснить для себя принципы налогообложения прибыли FIE, налогового календаря и порядка оплаты авансовых платежей по социальному налогу.
Также состоится семинар о том, как в современном цифровом мире необходимо рекламировать свои товары или услуги. "Реклама и маркетинг: по-старому не хотим, по-новому не можем". С данным докладом выступит экономист, маркетолог и бизнес-коуч Татьяна Мороз из Таллинна.
Главным крупным мероприятием станет дискуссия на тему "Силламяэ-туристический город?", на которую приглашаются как представители туристического сектора, так и все желающие обсудить эту тему.
Во время дискуссии участникам предстоит выяснить, а также дать свое мнение – какие есть у города Силламяэ возможности стать полноценным туристическим городов на карте Эстонии? Какие необходимо развивать услуги и что предлагать туристу, чтобы в городе можно было задержаться на более длительное время?
Среди выступающих - старейшина уезда Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги и руководитель туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.
В рамках Дней предпринимательства 7 апреля будет открыт для посещения Силламяэский порт.
Программа мероприятия доступна здесь.
Редактор: Сергей Михайлов