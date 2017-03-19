В начале апреля в Силламяэ пройдут Дни предпринимательства

По инициативе городской мэрии с 5 по 7 апреля в Силламяэ пройдут Дни предпринимательства 2017.

В течение трех дней у разных целевых групп появится возможность получить новые знания в области предпринимательства, охраны труда, налогообложения и маркетинга, сообщает пресс-служба Силламяэ.

В рамках семинаров выступят представители Трудовой инспекции на темы безопасности труда на рабочем месте, рабочей среды в Эстонии, несчастных случаев на производстве и государственного надзора.

В ходе Дней предпринимательства Силламяэ все действующие и начинающие предприниматели-физические лица смогут подробно выяснить для себя принципы налогообложения прибыли FIE, налогового календаря и порядка оплаты авансовых платежей по социальному налогу.

Также состоится семинар о том, как в современном цифровом мире необходимо рекламировать свои товары или услуги. "Реклама и маркетинг: по-старому не хотим, по-новому не можем". С данным докладом выступит экономист, маркетолог и бизнес-коуч Татьяна Мороз из Таллинна.

Главным крупным мероприятием станет дискуссия на тему "Силламяэ-туристический город?", на которую приглашаются как представители туристического сектора, так и все желающие обсудить эту тему.

Во время дискуссии участникам предстоит выяснить, а также дать свое мнение – какие есть у города Силламяэ возможности стать полноценным туристическим городов на карте Эстонии? Какие необходимо развивать услуги и что предлагать туристу, чтобы в городе можно было задержаться на более длительное время?

Среди выступающих - старейшина уезда Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги и руководитель туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.

В рамках Дней предпринимательства 7 апреля будет открыт для посещения Силламяэский порт.

Программа мероприятия доступна здесь.