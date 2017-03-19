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Таллиннский "Космос" в новом сезоне возьмет курс на омоложение ({{commentsTotal}})

Борис Шипунов (слева) назвал чемпионство нарвитян заслуженным. Автор: Сергей Степанов/NPA
Спорт
Спорт

Не сумевший защитить титул чемпиона Эстонии по футзалу таллиннский "Космос" в новом сезоне намерен взять курс на омоложение состава.

Об этом в воскресенье, 19 марта, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал тренер "Космоса" Борис Шипунов.

"Если оценивать ход финального противостояния в целом, то результат более-менее закономерный. У нас были моменты, но нарвитяне своими шансами воспользовались лучше, поэтому и победили. Искренне поздравляю нарвитян с этим успехом, он заслужен", - сказал Шипунов.

"В последнее время ни одному из клубов не удается выиграть чемпионский титул два сезона подряд. Для развития футзала и нашего чемпионата это здорово. Непредсказуемость привлекает на трибуны новых болельщиков", - добавил Борис Шипунов.

По словам Шипунова, к новому сезону "Космос" начнет готовиться уже летом.

"То, что мы не отстояли чемпионский титул, никак не отразится на кадровой политике клуба. Но на предстоящий сезон мы наметили программу омоложения состава. В команде появятся новые молодые игроки. План развития клуба предусматривает, что в перспективе средний возраст команды будет ниже 25 лет", - добавил тренер "Космоса".

В финальной серии до двух побед "Нарва Юнайтед" со счетом 2:0 обыграла таллиннский "Космос", который выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне.

Редактор: Сергей Михайлов



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