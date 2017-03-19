Тоом: список центристов в Нарве уже готов, открытым остается вопрос о первом номере

Нарвские центристы определились со своим списком кандидатов в горсобрание Нарвы на предстоящих в октябре муниципальных выборах, сказала председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом.

"Предвыборный список уже готов, в нем нет только первого номера", - сказала Тоом в воскресенье, 19 марта, корреспонденту портала rus.err.ee.

Обнародовать список хотя бы частично Яна Тоом отказалась. "Его составляет местная организация, а потом он отправляется на утверждение в центральное бюро партии. Пока центральное бюро его не получало. И произойдет это еще не скоро", - добавила политик.

Член правления нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм заметил, что по его информации список готов примерно на 70%.

"Что касается первого номера списка, то пока вопрос остается открытым. Но такая же ситуация наблюдается в большинстве других самоуправлений Эстонии. Времени, чтобы сделать выбор, у нас достаточно", - добавил Тамм.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября. Регистрация кандидатов начнется 16 августа.