Кая Каллас советует избегать перед выборами противопоставления русских и эстонцев

Депутат Европейского парламента Кая Каллас (Партия реформ) надеется, что по итогам муниципальных выборов с единовластием Центристской партии в Таллинне будет покончено. При этом в предвыборной риторике она призывает избегать противопоставления эстонской и русской общин.

Слова Каллас, сказанные ей в эфире Vikerraadio, в воскресенье, 19 марта, приводит портал новостей вещания ERR.ee.

Политик считает, что Партия реформ в этом году способна добиться хорошего результата на выборах в горсобрание Таллинна.

По словам Каи Каллас, в предыдущие годы Партия реформ была в правительстве и всегда возникали вопросы, насколько уместно министрам баллотироваться на местных выборах. Теперь же такой проблемы нет.

"Мне кажется, что в этом году мы сумеем составить очень хорошие списки", - сказала она, добавив, что Партия реформ намерена показать сильный результат во имя того, чтобы Центристская партия не получила бы большинство мест в Таллиннском горсобрании.

"Считаю, что это вполне реально", - добавила депутат Европарламента.

По словам Каллас, важным будет то, как Партия реформ сумеет противопоставить себя Центристской партии.

"Оснований для противопоставлений хватает. Например, это может быть вопрос коррупции, который сейчас просматривается в сфере вывоза мусора. Или, например, можно противопоставить Таллинн, находящийся в застое, Таллинну, который развивается. Но совершенно точно я не хотела бы видеть противопоставления эстонцев и русских. Это было в корне неправильно, это раскалывает наше государство", - заключила Кая Каллас.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября. Регистрация кандидатов начнется 16 августа.