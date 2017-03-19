Виновный в коррупции экс-глава Земельного департамента хочет получить зарплату через Госсуд

Проигравший государству спор о неполученной зарплате в судах двух первых инстанций бывший генеральный директор Земельного департамента Калев Кангур отправился за справедливостью в Государственный суд.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Госсуде, в конце недели в Государственный суд поступила кассационная жалоба Калева Кангура на решение Таллиннского окружного суда от 15 февраля, не удовлетворившего иск бывшего чиновника.

В настоящее время Госсуд не занял позицию по жалобе Кангура.

Ранее, как писал rus.err.ee, иск Калева Кангура не удовлетворил Таллиннский административный суд.

Общий размер требований, которые предъявил Кангур, равен 4538,70 евро. Ответчик - Министерство окружающей среды - иск не признает.

Напомним, что 30 июня 2014 года Государственный суд признал Калева Кангура виновным в получении мзды в рамках дела об обмене земель. Он был приговорен к 4 годам и 6 месяцам условного тюремного заключения с пятилетним испытательным сроком.

От должности гендиректора Земельного департамента Кангура освободили не сразу после решения суда, а спустя 11 дней - 11 июля 2014 года. В результате он решил через суд получить неполученную за эти 11 дней зарплату в размере 1188,70 евро. Также Калев Кангур требует отпускные за неиспользованные дни отпуска и компенсацию в размере одной месячной зарплаты.