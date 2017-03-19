Эдгар Сависаар посетовал на проблемы со здоровьем

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сообщил о том, что он посетил региональную конференцию Тартуского отделения партии, но при этом сетует на плохое самочувствие, которое вынуждает его большую часть времени проводить в постели.

По словам Сависаара, он с группой своих друзей побывал на кладбище в Вынну, а поскольку там же проходила и региональная конференция Тартуского отделения партии, то он заглянул и туда, передает в воскресенье BNS.

"Там были и Туули Кох вместе с дружески настроенными журналистами портала Delfi и газеты Postimees. Признаться, их появление было для меня неожиданностью, поскольку днем ранее на городской конференции в Тарту ни одного журналиста, кажется, замечено не было", - добавил Эдгар Сависаар.

"Мне сообщили, что Туули Кох хочет получить историю о пышущем здоровьем Сависааре. Может быть, для нее это будет разочарованием, что у меня вместо ноги протез и что говорю я о здоровье. Конечно, я не лежачий больной, но, что скрывать, большую часть дня все же провожу в кровати", - отметил Сависаар.

Во вторник на следующей неделе в Харьюском уездном суде состоится второе предварительное заседание по делу Сависаара.

В СМИ появились предположения, что защитник Сависаара может подать ходатайство о прекращении дела в связи с нездоровьем его подзащитного.