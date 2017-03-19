Востоковед на конференции в Таллинне: перспективы Сирии туманны

Несмотря на то, что активная фаза гражданской войны в Сирии позади, перспективы у страны довольно туманные, считает востоковед Алексей Муравьев.

Об этом он сказал, выступая на прошедшей в Национальной библиотеке Таллинна открытой дискуссии относительно сирийского кризиса, которую организовало бюро депутата Европарламента Яны Тоом.

Больше всего прибывшую в Сирию делегацию во главе с Яной Тоом и латвийским евродепутатом Андреем Мамыкиным впечатлила гуманитарная ситуация в стране: отсутствие врачей, медикаментов и даже воды. Гуманитарная помощь, оказываемая ООН и деньги, выделяемые Евросоюзом, не всегда доходят до сирийского населения, главная проблема - доставка помощи в разрушенные почти до основания города и регионы, передает в воскресенье, 19 марта, "Актуальная камера" (ETV+).

"В этот раз мы просто везли два огромных чемодана, у меня был диппаспорт и я их везла, потому что меня не досматривают. Это абсурд, конечно. Для того чтобы отправить гуманитарную помощь, нужно пройти семь кругов ада. Да, ООН, конечно, помогает, но лишним не будет, мы над этим работаем", - рассказала Тоом.

Один из участников дискуссии, крупный специалист по Ближнему Востоку Алексей Муравьев полагает, что активная фаза гражданской войны позади, но перспективы на ближайшие годы для Сирии весьма туманны.

"Впереди ещё долгие годы нормализации, новые смерти, потому что люди будут умирать от последствий того, что было. И от голода, и от того, и от сего. Я думаю, что военное развитие конфликта, эскалация, её потенциал уже исчерпан. Дальше воевать уже не за что, и не с кем", - сказал Алексей Муравьев.

Ярый критик поездок Яны Тоом в Сирию, депутат Европарламента Урмас Паэт считает, что Европе пора начать активные переговоры по урегулированию конфликта с сирийской стороной.

"Невозможно иметь серьёзные переговоры или контакты с Исламским государством, это ясно. Но проблема в том, что Асад и асадовский режим тоже не является адекватным партнером. Потому что половина из беженцев - они убегали не от преступлений Исламского государства, а от режима Асада", - подчеркнул Паэт.