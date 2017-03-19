"АК+" пыталась разобраться в страхах жителей Эстонии перед мигрантами

В Эстонии растут страхи жителей перед мигрантами из мусульманских стран. Трагедия с сирийской беженкой, которую, согласно подозрениям прокуратуры, поджег муж-сириец, лишь подкинула дров в костер ксенофобии.

На этой неделе Европейский суд признал законным запрет на мусульманские головные уборы на рабочем месте. Это первое решение Европейского суда о демонстрации религиозных символов на работе. Решения Европейского суда обжалованию не подлежат, передает вечером в воскресенье, 19 марта, аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +".

В Европе не первый год идет ожесточенная полемика на тему религиозных атрибутов в одежде. Добралась эта сложная и многогранная дискуссия и до Эстонии. Ещё в 2015 году нынешний министр обороны, а тогда находившийся в должности министра социальных дел, Маргус Цахкна предложил на законодательном уровне запретить в Эстонии ношение традиционной мусульманской одежды, скрывающей лицо.

Сегодня эта инициатива добралась и до кабинетов Рийгикогу, где правовая комиссия занимается изучением вопроса и консультируется со специалистами. Один из них - советник по вопросам религии Министерства внутренних дел Ринго Рингвеэ считает, что в нынешних реалиях подобный закон не идёт вразрез с ограничением свободы вероисповедания и может стать превентивной мерой, которая в будущем избавит страну от проблем, с которыми уже столкнулась Франция, Германия и ряд других европейских стран с большими мусульманскими общинами.

"Это связано с очень многими факторами, особенно, если мы посмотрим на ситуацию вокруг, то есть связь и с миграционным кризисом. Картинка в некотором смысле поменялась. И когда подобное предложение, запретить религиозную одежду, скрывающую лицо, поступило, то это было сделано с перспективой на будущее, в качестве превентивной меры. Это всего лишь часть картины. В широком смысле мы говорим, конечно же, о безопасности и возможности идентифицировать человека", - говорит Ринго Рингвеэ.

В Эстонии мусульманская община немногочисленна и хорошо интегрирована, но к нам всё чаще приезжают люди из довольно консервативных исламских государств, большинство приезжих - сирийские беженцы. Всю страну повергли в шок недавние новости о том, что сирийская беженка, проживавшая с семьей в Таллинне, была экстренно госпитализированна с обширными ожогами, в качестве подозреваемого задержан муж потерпевшей. Было ли это покушением на убийство, попыткой самоубийства или роковой случайностью, разбирается прокуратура, но атмосфера в обществе накалилась.

Женская мусульманская одежда крайне разнообразна: цвет, фасон, и способ ношения варьируются от региона, возраста, семейного и социального статуса женщины, но в целом мусульманскую одежду можно назвать одним словом - "хиджаб", что переводится с арабского как "покрытие".

Одна из разновидностей хиджаба - никаб, головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз. Особенно характерен для стран Персидского залива, например Йемена.

Чадра распространена в Иране и представляет из себя длинное покрывало, закрывающее всё тело с головы до пят. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала.

Паранджа полностью закрывает тело и лицо, характерна для стран Средней Азии и особенно Афганистана. А вот тюрбан, головной убор, скрывающий волосы, очень любят носить мусульманки Северной Африки и Индии.

Кроме того, существуют специальные купальные костюмы, буркини, которые позволяют мусульманке посещать пляж, не нарушая требования шариата к одежде. Это лишь немногие виды одеяния, используемые мусульманскими женщинами.

"Носить или не носить? Такого вопроса у верующей мусульманки не возникает. Хиджаб - это одно из канонических предписаний ислама для мусульманской женщины, нарушение которого недопустимо", - говорит автор сюжета Наталия Демидова.

Но следует отметить, что традиция полного закрытия лица не относится к обязательным предписаниям ислама. Большинство исламских богословов сходятся во мнении, что лицо и кисти рук женщины должны быть открыты.

"По мнению большинства ученых считается, что лицо и кисти рук это то, что является дозволенным. Во время намаза и паломничества женщине нельзя надевать никаб. Поэтому из таких доказательств учёные выводят мнение, что лицо и кисти рук дозволено показывать", - объясняет глава мусульманской общины Эстонии Ильдар Мухамедшин.

В Коране нет чёткого руководства какая одежда правильная, а какая нет.

"В Коране нет прямого предписания скрывать лицо. Но некоторые считают, что намёки на это всё-таки есть. Скорее всего, это пошло от жен Пророка, которые покрывали себя полностью, достигнув тем самым максимального и самого благородного покрытия своего тела от посторонних глаз. Но прямого предписания в Коране нет", - рассказывает мусульманка Кристи Окба.

Главное и, пожалуй, единственное требование к одежде в исламе не цвет или фасон, а скромность.

"В исламе нет строго определённой канонической формы одежды. Всё это зависит от местности, от народа, от культуры, к которой принадлежит женщина, от обычаев, которые есть. Что же касается традиции закрывать лица, то как я уже сказал, это происходит от различных мнений религиозно-правовых школ", - комментирует Ильдар Мухамедшин.

Получается, что раз в Коране нет однозначного требования скрывать верующей женщине лицо, то и аргументированный запрет со стороны государства на одежду, которая затрудняет идентификацию человека, не может являться тотальным нарушением свободы вероисповедания, рассказывает автор сюжета.

Однако, возникает резонный вопрос: есть ли вообще смысл бороться с некоторыми видами мусульманской одежды в Эстонии или это борьба с ветряными мельницами? Ведь среди местных мусульманок лишь единицы, кто закрывает лицо, а приезжие, при должном подходе и помощи государства смогут интегрироваться в наше общество, где открытое лицо - не просто норма, а одна из европейских ценностей и свобод, продолжает Наталия Демидова.

"Нужно ли нам это, если это не является проблемой? Вообще, обсуждение и принятие законов - это такое затратное дело. Это трата времени и прочих ресурсов. Я удивляюсь, разве это время нельзя потратить на какой-нибудь более важный в данный момент закон. Я не вижу какой-либо надобности в принятии закона о запрете скрывающей лицо религиозной одежде", - говорит мусульманка Кристи Окба.

"Грозит ли ношение традиционной мусульманской одежды, скрывающей лицо, безопасности Эстонии? Не повлечёт ли запрет на ношение некоторых видов хиджаба ущемление свобод и права на самовыражение верующих? Или может быть лучше бороться за безопасность и стабильность в обществе не запретами, а созданием условий для взаимоуважения? Рийгикогу предстоит нелегкая задача найти ту самую грань, которая устроит всех", - резюмирует автор сюжета Наталия Демидова.