Дирижер Михаил Герц рассказал "АК+" о футболе, музыке и жизни

С 33-летним дирижером - уроженцем Эстонии, давно живущим в Германии, пообщался корреспондент программы ETV+ "Актуальная камера+".

Михаил воспитывался в музыкальной семье. Его мама - концертмейстер Зоя Герц, отец - знаменитый баритон Ясси Захаров. С раннего детства Михаил много времени проводил в стенах театра "Ванемуйне", а в 13 лет четко для себя решил - хочу стать дирижером.

"Моя семья очень сильно на меня повлияла. Я им очень за это благодарен. За то, что они меня направили в нужное русло. Они это делали без усилий. Никто меня не заставлял заниматься музыкой. Особенно в те годы, когда человек начинает взрослеть - то есть в 13, 14, 15 лет. Но я не уверен, что я сам принял бы все те же решения, которые я в итоге принял", - вспоминает Михаил Герц.

Мир музыки подарил Михаиле Герцу множество ярких знакомств. Покойный маэстро Эри Клас считал его одним из самых любимых своих учеников. На фестивале "Биргитта" Герц выступал пять раз. В 2016 году фестиваль прошел уже без участия самого Класа.

Второй сезон Михаил Герц работает в оперном театре Хагена. До этого творил в Национальной опере "Эстония", а в качестве приглашенного дирижера выступал в театре "Ла Фениче" в Венеции, "Театре Муз" в Анконе, Михайловском театре Санкт-Петербурга, театре Северного балета в Лидсе и в Белорусской Национальной Опере в Минске .

Управлять большими коллективами - задача трудная, но решаемая, говорит дирижер.

"Самая большая задача дирижера - найти контакт с теми, с кем ты работаешь. Потому что все люди разные, все оркестры разные, все музыканты - разные. И надо найти, почувствовать ту атмосферу, найти контакт с людьми. Это тренируется, в том плане, что в начале это у меня получалось намного хуже, чем сейчас. Но в этом нет совершенства. Всегда необходимо преодолевать себя, как-то стараться донести свою идею до музыкантов", - говорит Михаил Герц.

Нелегко было выиграть и конкуренцию в Германии. В оперном театре Хаген, где Михаил Герц сейчас работает, конкурс на пост дирижера составлял 200 человек на место.

"В Германии 127 профессиональных оркестров, это, конечно, уникальная страна для музыкантов в Европе. Больше нигде нет такого количества возможностей, но нигде нет и такой конкуренции, поэтому приходится выжимать из себя все и даже больше. Приходится бороться за свое место на рынке, в любой сфере. Но тем самым, мне кажется, человек растет быстро", - считает дирижер.

Германия - футбольная страна. Люди из мира музыки нередко обожают футбол. Пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев, певец и композитор Элтон Джон - вот лишь несколько примеров гениев, которые регулярно приходят на стадион. Но Михаила Герца эта страсть обошла стороной.

"В Берлине, например, дни футбольных матчей есть определенные линии метро, на которых невозможно ездить. Я туда несколько раз попадал, когда гулял со своей маленькой дочкой. Поезда забиты. Да, болельщики более-менее культурно себя ведут, но весь этот психоз меня оставляет равнодушным, хотя сама игра - это здорово", - рассказывает Михаил Герц.