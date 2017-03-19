"Актуальная камера +" 19.03.2017 (20:00)

В субботу вечером "Нарва Юнайтед" впервые в своей истории стала чемпионом Эстонии по футзалу. Итоги сезона подводит тренер команды Александр Дмитриев.
Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар считает логичным мнение будущего председателя правления ERR о том, что если за пять лет работы рейтинг ETV+ существенно не изменится, то возникнет вопрос о целесообразности этого канала.
Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сообщил о том, что он посетил региональную конференцию Тартуского отделения партии, но при этом сетует на плохое самочувствие, которое вынуждает его большую часть времени проводить в постели.
Американский музыкант Чак Берри, стоявший у истоков рок-н-ролла, скончался в своем доме в штате Миссури в возрасте 90 лет.