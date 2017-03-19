Министерство хочет поменять систему обучения детей с особыми потребностями

Предоставить самоуправлениям возможность самостоятельно решать, в каких классах и школах смогут учиться дети с особыми образовательными потребностями - такой план министр образования Майлис Репс представит депутатам парламента в грядущий четверг. Нужно ли менять нынешнюю систему и если да, то почему - ответы на эти вопросы искала программа "Актуальная камера+".

У Паши светлая улыбка и лучистые глаза. В самом обычном первом классе, самой обычной столичной школы его так и называют - наше солнышко, начинает свой рассказ автор сюжета Евгения Волохонская.

"Паша - такое солнышко в нашем классе. Он очень дружелюбный, очень отзывчивый мальчик. У него много друзей в классе. Детки стараются ему помогать и в библиотеку водят и в столовую. Из кабинета в кабинет. Помогают донести ему портфель", - говорит учитель Паши из Русской гимназии Хааберсти Людмила Семенюк.

"Я не знала, как мы придем в школу. Учитывая то, что ребенок пошел в 6 лет и два месяца. Я думала, что возможно он пойдет с тростью. Было большое количество страхов, потому что школа большая, много детей, они бегают. А Паша неустойчив. Но в итоге падаем, поднимаемся, и идем дальше", - рассказывает Анна, мама Паши.

В местной образовательной терминологии такие дети, как Паша, входят в категорию HEV1 - заимствование из эстонского.

HEV1 -дети с ограниченными возможностями, но без нарушений интеллекта -как в Пашином случае - или с легкой умственной недостаточностью. HEV2 -соответственно, дети с тяжелыми нарушениями интеллектуальной сферы или комплексными недостатками здоровья.

"Паша - удачный пример воплощения государственной общеобразовательной стратегии, которая предполагает, что ребенок с особыми потребностями без нарушений мозговой деятельности учится в обычном классе общеобразовательной школы по месту жительства", - говорит Евгения Волохонская.



Но как бы не были прекрасны разговоры о совместном обучении, действительность сегодня такова, что в общем классе смогут учиться далеко не все дети, добавляет журналист.

В подгруппе HEV1, например, нередко оказываются дети с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями концентрации внимания и повышенной чувствительностью к звукам, свету и другим внешним раздражителям. Без надлежащей поддержки большой класс для таких ребят - нонсенс.

"Учебное заведение, образовательное заведение должно быть готово к тому, что с такими детьми нужно работать. Что таким детям нужно оказывать персональную помощь, когда это нужно. Что не нужно ждать, что вот этот ребенок, который сидит в классе, он будет выполнять все то, что выполняют другие ,только потому, что учителю так хочется", - предупреждает руководитель Таллиннского учебно-консультативного центра, спецпедагог Милена Погодаева.

Сегодня предполагается, что школы могу открывать для таких ребят малые классы. И по закону они даже должны это делать, но все упирается в нехватку помещений, знаний, опыта, кадров и конечно же денег.

Министр образования Майлис Репс намерена существенно изменить действующую систему. А именно - предоставить самоуправлениям и школам больше возможностей самостоятельно решать, как, где и когда будет учиться конкретный ребенок.

"Мы хотим дать больше гибкости школам и самоуправлениям. Самоуправлениям потому, что вдруг у них возникнет потребность организовать малый класс на базе нескольких школ или создать какой-то центр, который дети смогут посещать вместе. Мы не хотим регулировать, каким именно образом это должно быть организовано, но мы хотим дать достаточно средств и чтобы эти средства не зависели от размера класса, а были бы поголовными. То есть, есть у тебя один ученик с особыми потребностями - мы это финансируем. Есть у тебя четверо таких - мы не требуем, чтобы их было 11. Мы все равно платим", - рассказывает Майлис Репс (Центристская партия).

Уже в ближайшие дни министр представит свои предложения парламентской комиссии по образованию и культуре. Новая концепция школьного образования для особых детей должна быть разработана к концу апреля. И, похоже, предстоят непростые дебаты.

"Все дети, попадающие в категорию HEV1 - они очень разные. и даже на этом уровне решить, в какой класс, в какую школу, с какой программой был бы готов пойти этот ребенок - для этого нужны дополнительные детали. И вот этот индивидуальный подход был бы максимально хорош в такой ситуации. Другое дело, что надо отдавать себе отчет в том, что индивидуальный подход - это всегда очень дорого", - комментирует член комиссии Рийгикогу по образованию и культуре Виктория Ладынская из IRL.

"Совместная работа школ и обмен опытом - это всегда похвально. А в остальном, я думаю, надо рассматривать каждый случай отдельно. Главное, чтобы неизменным осталось само направление: то есть все те, кто хоть мало мальски способен учиться в обычном классе в него и идут. Это пойдет всем нам на пользу, мы ведь тоже чему-то учимся у людей, которые от нас отличаются. И мы поддерживаем такое решение, что у нас все-таки одна школа для всех", - считает председатель комиссии Рийгикогу по образованию и культуре Йоко Алендер (Партия реформ).

А что же думают родители, всегда ли совместное обучение - благо? Или все же систему нужно менять?

"Понимаете, нельзя интегрировать насильно. Вот пришли и сказали - дружок, а вот теперь мы тебя будем интегрировать - готов ты к этому, не готов. У нас есть программа и мы тебя решили интегрировать. Так не бывает", - говорит Анна, мама школьника Паши.