В понедельник в Эстонии до 7 градусов тепла ({{commentsTotal}})
В ночь на понедельник Эстония останется во власти антициклона, но уже утром усилится влияние ложбины низкого давления.
Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Возможен гололёд. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.
Днем на островах пойдет дождь, мокрый снег. Во второй половине дня осадки ожидаются по всей Эстонии. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 2..7°C.
Источник: "АК" (ETV+)