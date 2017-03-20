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За сутки в Средиземном море спасены более 3000 беженцев ({{commentsTotal}})

Мигранты высаживаются на греческий остров Лесбос. Автор: Фото: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

В Средиземном море около ливийского побережья в ходе 25 различных спасательных операций на протяжении 24 часов были обнаружены 3315 беженцев.

Только спасателями германско-итальянско-французской негосударственной организации SOS Mediterranee в течение одной ночи с девяти плавсредств были спасены 946 беженцев, среди них 200 детей, находившихся без сопровождения и рисковавших своими жизнями ради лучшего будущего, передает dw.com со ссылкой на информационное агентство Ansa.

Увеличение количества пытающихся пересечь морское пространство в надежде достичь европейских берегов могло произойти в связи с тем, что на море установились благоприятные погодные условия.

Территория Ливии в настоящее время является узловым пунктом для миграционных потоков из Африки в сторону Европы и ареной деятельности многочисленных группировок нелегальных перевозчиков людей.

По данным итальянской береговой охраны, с начала 2017 года в Италию прибыли уже 16 206 беженцев, при этом как минимум 542 человека погибли. За аналогичный период прошлого года берега Италии достигли морским путем 11 911 нелегальных мигрантов.

На 20 марта в Риме запланирована встреча министров внутренних дел европейских стран, а также представителей североафриканских государств, которые намерены обсудить ситуацию с миграционным кризисом.

Редактор: Ирина Киреева



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