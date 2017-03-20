Сегодня в Эстонию прибудут французские военнослужащие

Контингент военнослужащих Франции в составе более 50 человек в понедельник прибудет в нашу страну для несения службы в составе боевой группы НАТО.

В пятницу в Эстонии высадилось подразделение Великобритании численностью в 130 человек. Это первая крупная группа личного состава сил быстрого реагирования НАТО, которая разместилось в Тапа. Их прибытие стало начальным этапом размещения в Эстонии международных подразделений и техники группы быстрого реагирования Северо-Атлантического альянса.

Комплектация контингента завершится в первой половине апреля. В составе боевой группы будет 1200 военнослужащих. Великобритания доставит в Эстонию 800 своих солдат, боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные дроны. Батальон НАТО будет дислоцирован в Тапа и взаимодействовать с Первой пехотной бригадой.