Во время школьных каникул городские музеи предлагают образовательные программы для детей

Во вторник, 21 марта, в 13:00 в Доме-музее Петра I состоится образовательная программа "Портреты старых мастеров". Музейный урок подойдет для детей в возрасте 7-11 лет. В процессе занятия ребята совершат путешествие в мир старинных портретов, познакомятся с символикой цвета, а полученные знания закрепят посредством веселой игры и творческой мастерской.

22 марта в 13:00 Дом-музей Петра I приглашает подростков 12-15 лет на образовательную программу "Петр I и Таллинн". Программа знакомит с событиями Северной войны и личностью Петра I в контексте истории города.



23 марта Таллиннский городской музей и Таллиннский русский музей приглашают юных и любознательных поступить в школу печатников. Во время занятия участники узнают, как и чему учились дети в средневековых школах, а также как учили царских детей. Городской лагерь пройдет с 11:00 до 16:00. Возраст участников 8-12 лет.

24 марта в 13:00 в Доме-музее Петра I пройдет образовательная программа "Морские сражения". Музейный урок подойдет для детей в возрасте 7-11 лет. Фрегат и линейный корабль, галера и скампавея – такие военные корабли бороздили просторы Балтийского моря в начале XVIII века. В каких сражениях они участвовали, и в чем состояло мастерство военного стратега – об этом ребята узнают в рамках программы, каждый участник которой сможет стать капитаном собственного корабля и принять участие в Гангутской баталии 1714 г.

Более подробная информация на сайте Дома-музея Петра I.