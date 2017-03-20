Посмертный анализ крови показал, что Зиед Бен Бельгасем, напавший в субботу на военных в парижском аэропорту Орли, перед этим употреблял алкоголь и наркотики.

Содержание алкоголя в крови 39-летнего Бельгасема достигало 0,93 г/л, что почти вдвое превышает установленный во Франции лимит, передает Би-Би-Си.

В его организме также были обнаружены следы кокаина и марихуаны.

В субботу утром Бельгасем, который родился во Франции в семье иммигрантов из Туниса, приставил пневматический пистолет к голове женщины-военнослужащей в аэропорту Орли со словами, что он намерен умереть за Аллаха, и попытался заставить ее отдать свой автомат. Он был застрелен двумя другими патрулировавшими аэропорт военными.

На его теле был обнаружен Коран.

Перед тем как он оказался во втором по величине парижском аэропорту, расположенном в 13 км к югу от французской столицы, Зиед Бен Бельгасем ранил полицейского из травматического пистолета, а затем похитил автомобиль у женщины в южном парижском пригороде Витри, угрожая ей оружием. Этот автомобиль был обнаружен неподалеку от Орли.

Сотрудники французских спецслужб, обыскавшие дом Бельгасема в северном парижском пригороде Гарж-ле-Гонесс, не нашли там свидетельств того, что он был исламистом

Прокурор Парижа Франсуа Молен рассказал, что Бельгасем стал придерживаться радикальных взглядов в тюрьме и находился под наблюдением полиции. У него были судимости за вооруженное ограбление и наркотики.

После нападения были задержаны отец, брат и кузен Бельгасема. Они были допрошены и отпущены без предъявления обвинений.

В интервью радиостанции Europe 1 в воскресенье отец Бельгасема сказал, что его сын был не террористом, а человеком, который никогда не молился и пил.

"Вот что происходит под влиянием выпивки и марихуаны", – сказал он.

По его словам, Бельгасем позвонил ему после первого нападения и сказал: "Папа, пожалуйста, прости меня. Я сделал глупость". Он сообщил, что едет по шоссе, и повесил трубку.

В субботу многие рейсы в Орли были задержаны на несколько часов, часть прибывающих рейсов была перенаправлена в другие аэропорты парижского региона – Руасси и Бове.