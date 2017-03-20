ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения

Полицейские в полной боевой экипировке отрабатывали сценарий захвата группой террористов туристического речного трамвая. Всего в операции было занято около 200 сотрудников британских отрядов быстрого реагирования и десятки специалистов экстренных служб, которым предстояло обезвредить условных преступников и спасти жизни нескольких десятков туристов.

По данным местных СМИ, Скотланд-Ярд категорически отрицает связь между проведением масштабных контртеррористических маневров и происшествием во французском аэропорту Орли, поясняя, что уровень угрозы в Лондоне по-прежнему оценивается как критически высокий, поэтому, различные сценарии учений прорабатываются регулярно на плановой основе.