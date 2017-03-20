Конституционная комиссия обсудит изменение регулирования отпуска президента

"Регулирование отпуска, установленное в Законе о распорядке работы президента республики, действительно еще ни разу не применялось на практике. Ни один из президентов еще не использовал установленную законом возможность отпуска, – сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер. – Желание канцелярии президента сделать регулирование отпуска президента более ясным и применяемым совершенно понятно".

По словам Вахера, комиссия намерена проанализировать недостатки, связанные с регулированием отпуска президента, и обсудить возможность изменения регулирования.

В феврале директор канцелярии президента Тийт Рийсало прислал Рийгикогу обращение, в котором он обозначил проблемы в регулировании отпуска президента. Рийсало попросил Рийгикогу проанализировать и при необходимости дополнить действующее регулирование так, чтобы была обеспечена правовая ясность, чтобы регулирование было применяемым на практике и не противоречило общественному чувству справедливости.