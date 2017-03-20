Право на получение пособия одинокими пенсионерами начнут учитывать с 1 апреля

Департамент социального страхования напомнил, что для начисления пособия одиноким пенсионерам учитываются данные, собранные в период с 1 апреля по 30 сентября. Если человек живет один, например, с мая, то в этом году он пособия не получит.

Пособие получает человек, который в период с 1 апреля по 30 сентября числится пенсионером по старости, по данным регистра народонаселения живет один, и чья пенсия ниже 470 евро.

Советник отдела по субсидиям Мерле Сумил-Лаанемаа пояснила, что если пенсионер живет один короткое время, например, с 1 мая, то он не учитывается в качестве получающего пособие в этом году. "Если пенсионер продолжит жить один, то он получит пособие в следующем году", – добавила она.

Размер пособия – 115 евро, его выплачивают один раз в год в октябре.

"Пенсионер не должен ходатайствовать о пособии. Его выплачивают автоматически. Данные о возрасте пенсионера и размере получаемой пенсии у нас есть, а информацию о том, что человек живет один, мы получим из регистра народонаселения", – добавила Сумил-Лаанемаа.

Человек, получающий пенсию другой страны, должен будет представить Департаменту социального страхования данные о размере своей пенсии не позднее 31 августа. К ней прибавляется пенсия, получаемая в Эстонии.

Также право получать пособие для одиноких пенсионеров есть у опекунов, а также подопечных и постояльцев домов призрения. Информация о таких лицах у департамента социального страхования имеется, и дополнительных ходатайств предоставлять не требуется.