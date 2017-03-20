Моника Хауканымм отказалась баллотироваться на пост председателя Свободной партии

Член парламенсткой фракции Свободной партии моника Хауканымм сообщила, что хотя серьезно раздумывала о том, чтобы выставить свою кандидатуру на внутрипартийных выборах, не будет баллотироваться на пост руководителя партии в этом году. Председателем она хотела бы видеть Артура Тальвика.

"В последние месяцы ко мне обращалось много человек с предложением баллотироваться на пост председателя партии. Я приняла каждое предложение и пожелание серьезно, особенно ценными я считаю представленные доводы. Я хочу искренне поблагодарить всех. Я решила, что в этом году я не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя партии, мое время еще придет", – написала Хауканымм на странице Facebook, передает ERR Uudised.

Она также отметила, что в год, когда состоятся выборы в органы местного самоуправления, выбор в пользу Артура Тальвика будет самым логичным. Также она выразила надежду, что новый председатель и правление наладят внутрипартийное доверие и сотрудничество.

Приблизительно две недели назад Хауканымм сказала ERR, что раздумывает о том, чтобы быллотироваться на пост председателя Свободной партии.

Пока желание принять участие в выборах главы партии высказали Артур Тальвик и Евгений Криштафович.