Средняя зарплата учителей впервые превысила отметку в 1200 евро

В конце прошлого года средняя зарплата учителей общеобразовательных школ Эстонии впервые превысила отметку в 1200 евро и составила 1208 евро, сообщили в Министерстве образования и науки.

Выше всего средняя зарплата была в волостях Сагуа, Тори, Тахкуранна, Аре и Тяхтвере, а также Нарва-Йыэсуу, где она превысила 1400 евро.

Средняя зарплата учителей превысила 1200 евро в 54 местных самоуправлениях, выше 1100 евро она было в 64% местных самоуправлений. Почти две трети местных самоуправлений добавили собственное финансирование к государственной дотации.

В среднем участие местных самоуправлений составило 2,3%. Выше всего средняя брутто-зарплата была в Харьюском уезде, где она составила 1265 евро, а ниже всего — в Хийуском (1104 евро).

По словам министра образования и науки Майлис Репс, рост учительских зарплат является приоритетным для министерства и в этом году. "Мы также уделим больше внимания повышению конкурентоспособности оплаты труда детсадовских педагогов и для этого выделим местным самоуправлениям дополнительные дотации. Кроме того, мы повысим доступность услуги опорных специалистов, которая поддерживает также повседневную работу учителей", - сказала Репс.

В этом году местные самоуправления получили 211,7 млн евро дотации учительских зарплат, что примерно на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Это позволит к концу года поднять минимальную зарплату учителей до 1050 евро, а с учетом нынешнего темпа роста учительских зарплат средняя зарплата достигнет 1300 евро. С января минимальная зарплата учителя поднялась с 958 евро до 1000 евро.

В этом году государственная поддержка частных школ выросла до 18,2 млн евро. Из этой суммы 13,3 млн евро составляет дотация на образование, которая приблизительно на 16% выше, чем в прошлом году. Частные школы также получат от государства 4,9 млн евро.