За год Эстония поднялась на шесть мест в рейтинге самых счастливых стран мира 2017 года, но по-прежнему отстает от своих соседей.

В рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report, составляемого по заказу ООН, Эстония занимает 66 место.

В рейтинге представлены 155 стан. Лидирующие позиции занимают Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия и Швейцария.

Из ближайших соседей Эстонии Литва заняла 52-е, Латвия 54-е, Швеция 10 -е, а Россия 49-е место.

На последних местах рейтинга разместились Танзания, Бурунди и Центральноафриканская республика.

Первый отчет ООН World Happiness Report был составлен в 2012 году. При его составлении учитываются в том числе ВВП в пересчете на жителя, прогнозируемая продолжительность здоровой жизни, социальные пособия, гражданские свободы и распространенность коррупции.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться здесь.