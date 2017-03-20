При нападении пациента психиатрии в Валгаской больнице пострадали 12 человек

В воскресенье вечером в Валгаской больнице пациент отделения психиатрии напал на сотрудников больницы, в результате чего пострадали 12 человек.

Находившийся в изоляторе пациент напал на сотрудников больницы между 22 и 23 часами. Пострадавшим сразу оказали помощь, но госпитализация им не потребовалась - по окончании дежурства их сразу отпустили домой.

Вмешавшаяся полиция успокоила пациента, и его направили в психиатрическую клинику Тартуского университета.

Руководитель больницы Марек Сеэр сказал BNS, что в числе пострадавших есть и пациенты. По его словам, травмы представляют собой в основном ушибы и ссадины.

Валгаская больница выражает соболезнования пострадавшим и их близким, благодарит сотрудников больницы и полицию, которые своим умелым вмешательством быстро взяли ситуацию под контроль. Инцидентом занимается полиция.

"Сейчас ситуация для пациентов и сотрудников больницы спокойная, никто не находится в опасности, в больнице продолжается обычная работа", - сказал Сеэр.