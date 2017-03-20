ФОТО и ВИДЕО: в понедельник Таллинн встретил астрономическую весну серией мероприятий

Наступление астрономической весны Таллинн по традиции встретил целой серией мероприятий под общим названием "Весна идет по городу!".

Астрономическая весна наступила 20 марта в 12:29, именно в это время на Поцелуевой горке провозгласил приход нового времени года исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

Затем выступили хоры Таллиннского технического университета, смешанный хор "Ноорус" и другие коллективы. Прозвучали пастушьи рожки и духовая музыка в исполнении оркестра полиции и погранохраны, сообщает "Раэпресс".

В 13:29 эстафету продолжил Таллиннский ботанический сад, где можно было заняться поисками признаков весны.

Еще через час, в 14:29, в Таллинском зоопарке гостей встречал и сопровождал его бывший многолетний директор и известный ученый Мати Каал.

В 15:29 в здании "Кодулиннна мая" (ул. Гимнаазиуми, 3) ученики Хаабнеэмеской школы показали весеннее представление.

Дальше в 16:29 начался небольшой концерт в галерее "Кулло" на улице Кунинга.

В 17:29, в башне Левеншеде в ателье кружевной керамики показали "Пробуждение глины".

В 18:29 первый весенний закат в саду Семи епископов сопроводил ансамбль "Игихальяс" ("Вечнозеленый").

Завершится все начинающимся в 19:29 музыкальным вечером в "Кодулинна мая".

Встреча весны на Поцелуевой горке - это давняя традиция Таллинна, которой уже 49 лет.

Добавлен видеосюжет "АК".