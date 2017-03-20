ФОТО и ВИДЕО: в понедельник Таллинн встретил астрономическую весну серией мероприятий ({{commentsTotal}})
Наступление астрономической весны Таллинн по традиции встретил целой серией мероприятий под общим названием "Весна идет по городу!".
Астрономическая весна наступила 20 марта в 12:29, именно в это время на Поцелуевой горке провозгласил приход нового времени года исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.
Затем выступили хоры Таллиннского технического университета, смешанный хор "Ноорус" и другие коллективы. Прозвучали пастушьи рожки и духовая музыка в исполнении оркестра полиции и погранохраны, сообщает "Раэпресс".
В 13:29 эстафету продолжил Таллиннский ботанический сад, где можно было заняться поисками признаков весны.
Еще через час, в 14:29, в Таллинском зоопарке гостей встречал и сопровождал его бывший многолетний директор и известный ученый Мати Каал.
В 15:29 в здании "Кодулиннна мая" (ул. Гимнаазиуми, 3) ученики Хаабнеэмеской школы показали весеннее представление.
Дальше в 16:29 начался небольшой концерт в галерее "Кулло" на улице Кунинга.
В 17:29, в башне Левеншеде в ателье кружевной керамики показали "Пробуждение глины".
В 18:29 первый весенний закат в саду Семи епископов сопроводил ансамбль "Игихальяс" ("Вечнозеленый").
Завершится все начинающимся в 19:29 музыкальным вечером в "Кодулинна мая".
Встреча весны на Поцелуевой горке - это давняя традиция Таллинна, которой уже 49 лет.
Добавлен видеосюжет "АК".
Редактор: Дина Малова