ФОТО: В понедельник Таллинн встречает астрономическую весну серией мероприятий

Наступление астрономической весны Таллинн по традиции встречает целой серией мероприятий под общим названием "Весна идет по городу!", которая включает приветствие пробуждающейся природе на Поцелуевой горке.

Астрономическая весна наступает 20 марта в 12:29, именно в это время на Поцелуевой горке выступит исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас. Затем выступят хоры Таллиннского технического университета, смешанный хор "Ноорус" и другие коллективы. Прозвучат пастушьи рожки и духовая музыка в исполнении оркестра полиции и погранохраны, сообщает Раэпресс.

В 13:29 эстафету продолжит Таллиннский ботанический сад, где можно будет заняться поисками признаков весны.

Еще через час, в 14:29, в Таллинском зоопарке гостей будет встречать и сопровождать его бывший многолетний директор и известный ученый Мати Каал.

В 15:29 в здании "Кодулиннна мая" (ул. Гимнаазиуми, 3) ученики Хаабнеэмеской школы покажут весеннее представление.

Дальше в 16:29 начнется небольшой концерт в галерее "Кулло" на улице Кунинга.

Еще через час, в 17:29, в башне Левеншеде в ателье кружевной керамики будет показано "Пробуждение глины".

В 18:29 первый весенний закат в саду Семи епископов сопроводит ансамбль "Игихальяс" ("Вечнозеленый").

Завершится все начинающимся в 19:29 музыкальным вечером в "Кодулинна мая".

Организатор мероприятий — НКО "Кодулинна мая" (Kodulinna Maja).