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ФОТО: В понедельник Таллинн встречает астрономическую весну серией мероприятий ({{commentsTotal}})

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Фото: Наступление астрономической весны. Автор: Сийм Лыви
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Наступление астрономической весны Таллинн по традиции встречает целой серией мероприятий под общим названием "Весна идет по городу!", которая включает приветствие пробуждающейся природе на Поцелуевой горке.

Астрономическая весна наступает 20 марта в 12:29, именно в это время на Поцелуевой горке выступит исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас. Затем выступят хоры Таллиннского технического университета, смешанный хор "Ноорус" и другие коллективы. Прозвучат пастушьи рожки и духовая музыка в исполнении оркестра полиции и погранохраны, сообщает Раэпресс.

В 13:29 эстафету продолжит Таллиннский ботанический сад, где можно будет заняться поисками признаков весны.

Еще через час, в 14:29, в Таллинском зоопарке гостей будет встречать и сопровождать его бывший многолетний директор и известный ученый Мати Каал.

В 15:29 в здании "Кодулиннна мая" (ул. Гимнаазиуми, 3) ученики Хаабнеэмеской школы покажут весеннее представление.

Дальше в 16:29 начнется небольшой концерт в галерее "Кулло" на улице Кунинга.

Еще через час, в 17:29, в башне Левеншеде в ателье кружевной керамики будет показано "Пробуждение глины".

В 18:29 первый весенний закат в саду Семи епископов сопроводит ансамбль "Игихальяс" ("Вечнозеленый").

Завершится все начинающимся в 19:29 музыкальным вечером в "Кодулинна мая".

Организатор мероприятий — НКО "Кодулинна мая" (Kodulinna Maja).

Редактор: Дина Малова



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