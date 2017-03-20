Фракция IRL хочет ввести более строгие правила приема беженцев

Парламентская фракция IRL предложила правительству ужесточить правила приема беженцев, проанализировать на основании миграционной квоты результаты приема беженцев, доставленных в Эстонию, и выяснить причины, почему у семей беженцев большие трудности с поиском работы и с привыканием к жизни в Эстонии.

Так написал на своей странице в Facebook член фракции IRL Калле Муули. Пресс-секретарь IRL Кристийна Херодес сообщила, что фракция IRL хочет провести аудит сферы интеграции, передает ERR Uudised.

По словам депутата парламента Марта Нутта, IRL всегда стоял на том, чтобы прибывающие мигранты уважали эстонские традиции.

"Жесткая миграционная политика должна продолжаться. Придется просмотреть критерии приема и в случае необходимости уточнить их. Поэтому фракция IRL предлагает правительству в течение апреля провести промежуточный аудит, в котором анализируют интеграцию мигрантов в эстонское общество", – сказал Нутт.

Председатель фракции IRL Прийт Сибул надеется, что аудит мог бы попасть на стол правительства в течение месяца.