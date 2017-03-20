Горуправа отозвала Меэлиса Пая из совета Горхолла

Как сообщил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, причиной освобождения от должности послужил заключенный им с самим собой договор о занятии вакантной должности художественного руководителя, причем условия договора не были согласованы с представителем собственника, сообщил Раэпресс.

Аас сообщил, что поскольку начало реконструкции Горхолла — это вопрос ближайшего будущего, городская управа сочла целесообразным назначить в состав совета двух новых членов. Ими стали вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и заведующая Таллиннским департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн.