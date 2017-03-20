Горуправа отозвала Меэлиса Пая из совета Горхолла ({{commentsTotal}})
На сегодняшнем чрезвычайном заседании Таллиннская горуправа решила освободить Меэлиса Пая от обязанностей председателя совета АО "Таллиннский горхолл" (Tallinna Linnahalli AS).
Как сообщил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, причиной освобождения от должности послужил заключенный им с самим собой договор о занятии вакантной должности художественного руководителя, причем условия договора не были согласованы с представителем собственника, сообщил Раэпресс.
Аас сообщил, что поскольку начало реконструкции Горхолла — это вопрос ближайшего будущего, городская управа сочла целесообразным назначить в состав совета двух новых членов. Ими стали вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и заведующая Таллиннским департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн.
Редактор: Дина Малова