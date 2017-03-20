Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта

Первым шагом станет уведомление Евросоюза о начале брексита, передает "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian.

По данным агентства Bloomberg, постоянный представитель Великобритании в ЕС Тимоти Барроу уже проинформировал об этих планах председателя Европейского совета Дональда Туска.

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила закон о брексите 16 марта. До этого законопроект в неизменном виде одобрили обе палаты парламента.

Процесс выхода Великобритании из ЕС, как ожидается, продлится два года.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. По официальным данным, 51,9% принявших участие в выборах выступили за брексит.