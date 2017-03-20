Контавейт поднялась в рейтинге WTA на 13 мест

В обновленной версии рейтинга лучших теннисисток планеты, опубликованной в понедельник, 20 марта, Контавейт поднялась на 13 строчек и занимает 112-е место.

Сегодня Контавейт начнет выступления в теннисном турнире в Майами. Первой соперницей эстонки станет Чагла Бююкакчай (106, Турция)

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, которая сегодня на своей странице в Facebook порадовала поклонников новостью о том, что она восстановилась после травмы и приступила к тренировочному процессу, опустилась с 457-го на 458-е место.

Кайа Канепи отрабатывает подачи на тренировочном сборе в ЮАР.

Возглавляет рейтинг WTA немка Ангелик Кербер, сместившая с вершины пропустившую из-за травмы турнир в Индиан-Уэлссе американку Серену Уильямс. На третьей позиции осталась представительница Чехии Каролина Плишкова.

Напомним, что в финале турнира в Индиан-Уэлссе встретились две россиянки - Елена Веснина и Светлана Кузнецова. Победу праздновала Веснина, которая поднялась на 13-е место в рейтинге WTA . Кузнецова тоже улучшила свои позиции - седьмая строчка.