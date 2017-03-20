Президент Финляндии попросил снизить свою зарплату почти на 20%

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что при нынешнем состоянии экономики он не может получать такое высокое вознаграждение. Он обратился в госсовет с предложением сократить свою зарплату почти на 20%.

Сейчас финский президент получает 160 тысяч евро в год, но если поправки Ниинистё будут приняты, то его зарплата упадет до уровня 2006 года - 126 тысяч евро в год, сообщает fontanka.fi со ссылкой на финский сайт MTV.

Решение о повышении жалования первого лица страны было принято еще в 2011 году, то есть до того, как Ниинистё занял кресло президента республики.