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Россия по уровню счастья опережает Эстонию ({{commentsTotal}})

Эксперты ООН измерили уровень счастья. Автор: world happines report
За рубежом
За рубежом

В опубликованном ООН докладе World Happiness Report о счастливых странах Россия заняла 49 строчку рейтинга, а Эстонии - 66. Самой счастливой страной назвали Норвегию.

В исследовании, проведенном независимой группой экспертов, учитывали помимо уровня доходов такие факторы, как средняя продолжительность жизни, степень свободы, уровень доверия и заботы среди граждан. 

Самой счастливой страной оказалась Норвегия, значится в опубликованном докладе ООН World Happiness Report. Второе место в рейтинге заняла Дания. Все Северные страны Европы вошли в десятку самых счастливых стран мира: Исландия заняла третье место, Финляндия – пятое, а Швеция –десятое.

Страны Балтии по уровню счастья уступают своему восточному соседу. Согласно рейтингу, Россия занимает 49 место, Литва - 52, Латвия - 54, Эстония - 66.

Самые несчастные страны находятся в Африке.

Редактор: Артур Тооман



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