Автор книги про возможные финно-угорские корни Путина усилил Свободную партию

По данным Коммерческого регистра, Прозес стал членом партии 20 марта.

В 2015 году Прозес выпустил книгу "Путин — вепс? Финно-угорские байки" (Kas Putin on vepslane. Soome-ugri pajatused). Представленные в книге истории рассказывают о положении финно-угорских народов так, как не делают это учебники и путеводители; помогают понять атмосферу и образ мышления, царящий в регионах России, где проживают финно-угры. По большей части рассказанные истории произошли с самим автором, лишь несколько было услышано от других. В 2016-м книгу перевели на финский язык.

В 2016 году в свет вышла вторая книга Прозеса "Олени и оливки" (Põhjapõdrad ja oliivid), в которой были опубликованы его стихи на финно-угорскую тематику.

В 2013 году на съезде карелов в Карелии Прозеса и тогдашнего депутата Рийгикогу Юку-Калле Райда задержала российская полиция и отобрала у них дипломатические паспорта. Правда, уже через 45 минут после вмешательства делегатов съезда и главы Респулики Карелия инцидент был исчерпан. Задержанных отпустили, и все документы им вернули.

Ранее Прозес был беспартийным и ни разу не участвовал в муниципальных или парламентских выборах.