Горуправа Нарва-Йыэсуу: в местной школе учителя не получают зарплату в 1400 евро

Министерство образования и науки сообщило, что уровень средней зарплаты учителей в Эстонии превысил 1200 евро, а в некоторых самоуправлениях, например, в Нарва-Йыэсуу - он выше 1400 евро. Власти курортного города объяснили, что это не конкретная зарплата учителя в городе, а среднее значение на бумаге, получившееся за счет роста фонда заработной платы, поскольку в школе учатся дети с особыми потребностями.

По данным министерства на конец 2016 года, средняя зарплата учителей превысила 1200 евро в 54 местных самоуправлениях, выше 1100 евро она была в 64% местных самоуправлений. Почти две трети местных самоуправлений добавили собственное финансирование к государственной дотации.

Выше всего средняя зарплата была в Сагуа, Тори, Тахкуранна, Аре и Тяхтвере, а также в Нарва-Йыэсуу, где она превысила 1400 евро.

Член попечительского совета школы Нарва-Йысэуу Татьяна Пагаева удивилась, услышав, что в школе средняя зарплата учителей превышает 1400 евро. "Число детей в школе не выросло, многие учителя работают не на полную ставку. Возможно, средний показатель вырос за счет класса, где учатся дети с особыми потребностями".

По словам финансового директора городской управы Нарва-Йыэсуу Анжелы Якутовой, средняя зарплата учителя в 1400 евро в Нарва-Йыэсуу получилась за счет роста общего фонда заработной платы. Фонд заработной платы вырос, потому что в школе учится 8 детей с особыми потребностями, на обучение которых государство выделяет дополнительные деньги - в 4 раза больше, чем на обычного ученика. Поскольку коллектив школы маленький, то с этими ребятами занимаются почти все учителя, и им доплачивают за эти занятия. Однако это не означает, что у учителя в школе зарплата выше 1400 евро. Это всего лишь среднее значение на бумаге.