Курбатова: используемые при передозировке наркотиками препараты должны быть более доступны

Руководитель отдела по профилактике инфекционных заболеваний и наркомании Института развития здоровья Алена Курбатова считает, что некоторые препараты, используемые врачами скорой помощи для спасения наркоманов после передозировки, могли бы быть в свободной продаже.

В интервью передаче "Подробности" на Радио 4, Курбатова отметила, что в этом году Эстония впервые выступила инициатором отдельной встречи в рамках венского заседания комиссии по наркотическим веществам при ООН, которая была посвящена новой инициативе. Данная инициатива направлена на продвижение в мире программ по профилактике передозировок наркотиками.

По словам Курбатовой, в Эстонии большой проблемой является доступность препарата под названием "налоксон", который используют работники скорой помощи. Этот препарат помогает человеку, получившему передозировку, избежать смерти. Однако, данное лекарство выдается по рецепту. Таким образом, часто случается так, что получивший передозировку не успевает обратиться к врачам и в итоге умирает. Курбатова считает, что необходимо сделать налоксон более доступным.

Курбатова в очередной раз отметила, что Эстония занимает первое место среди стран ЕС по количеству смертей от передозировки наркотиков. Одной из самых больших проблем является распространения фентанила.

16 и 17 марта в Вене встретились все страны-члены ООН для того, чтобы обсудить вопросы наркополитики. Эстонию в этом году представляла большая делегация, в которую вошли представители министерства социальных дел, внутренних дел, полиции и департамента по медикаментам. В ходе встречи эстонская делегация представила свою инициативу под названием "Остановить передозировку безопасно".