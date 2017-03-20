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Тартуского волостного старейшину обвиняют в коррупции ({{commentsTotal}})

Айвар Сооп. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Лыунаская окружная прокуратура направила в порядке общего производства в суд уголовное дело, в котором волостной старейшина Тарту Айвар Сооп обвиняется в нарушении установленного Законом о борьбе с коррупцией ограничения на совершение действий в крупном размере.

Согласно обвинению, волостной старейшина в период с 14 апреля 2013 года по 11 июня 2015 года заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом которого он сам являлся. Заключением этих сделок он принял на Тартускую волость обязательства по выплате суммы, превышающей 100 000 евро, в пользу SA Emajõe Jõeriik.

Кроме того, волостной старейшина обвиняется также в том, что в 2013 и 2014 годах он заправил свой личный автомобиль горючим. Он заполнил горючим канистры на сумму более чем 200 евро из топлива, предназначенного для Тартуской волости.

Тартуский окружной суд начнет судебные заседания по этому делу в октябре нынешнего года.

Досудебными процедурами по уголовному делу занималось бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной уголовной полиции, дело вела Лыунаская окружная прокуратура.

Согласно данным Коммерческого регистра, Айвар Сооп с 2012 года является членом партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).

Подозрение в коррупции Соопу было предъявлено в сентябре 2015 года. В октябре Сооп написал заявление о приостановлении своего членства в IRL на время уголовного расследования.

Сооп руководит Тартуской волостью с 1993 года.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

коррупцияайвар сооп


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