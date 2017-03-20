Владельцы маломощных солнечных батарей в Эстонии смогут получить пособия

Рийгикогу собирается принять поправки к Закону о рынке электроэнергии, согласно которым те, кто установит солнечные батареи мощностью до 50 кВт, смогут получить пособие на возабновляемую энергию.

Законопроект изменит принципы выплаты пособий за производство энергии из возобнавляемых источников и совместного производства. Компании, которые начнут производить "зеленую" энергию после 1 июля 2018 года, получат пособия на основании новой схемы оплаты.

После 2020 года выплата пособий будет увязана с целью государства по производству возобновляемой энергии. Государство будет дополнительно скупать возобновляемую энергию по наиболее низкой предложенной цене. Торги по наиболее низкой предложенной цене организует правительство по предложению министра экономики и инфраструктуры. Отдельную категорию составляют существующие производители. До конца 12-летнего периода они будут получать пособия на основании действующих ставок. Таким образом, количество пособий будет постепенно уменьшаться.

Комиссия по экономике Рийгикогу решила, что малые потребители смогут получать пособия на возобновляемую энергию при установке солнечных батарей мощностью до 50 кВт. Это соответствует средней мощности солнечных батарей, устанавливаемых на крышу квартирного дома. Поправки повышают энергетическую эффективность квартирных домов, а также средних и крупных предприятий.

Второе чтение поправок в Законе о рынке электроэнергии пройдет 22 марта. Окончательное голосование состоится после того, как Европейская комиссия даст разрешение на предоставление государственной помощи.