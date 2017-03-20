Контавейт начала теннисный турнир в Майами с уверенной победы

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 112) начала теннисный турнир в Майами с уверенной победы над представительницей Турции Чаглой Бююкакчай (WTA, 106) - 6:1, 6:2.

Ранее спортсменки встречались друг с другом лишь однажды. В 2013 году в финале турнира ITF в Москве победу праздновала Контавейт - 6:1, 6:1.

В следующем круге Контавейт встретится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (WTA, 138), которая обыграла посеянную на этом турнире первой свою соотечественницу Элизе Мертенс (WTA, 68) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).