Актуальная камера 20.03.2017 (18:00)

В конце прошлого года средняя зарплата учителей общеобразовательных школ Эстонии впервые превысила отметку в 1200 евро и составила 1208 евро, сообщили в Министерстве образования и науки.
Ольга Иванова продолжает бунтовать, Эдгар Сависаар готов дать бой на муниципальных выборах, Евгений Осиновский борется за трезвость даже в свой день рождения, а Таави Рыйвас учится на капитана корабля - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
В связи с распространяющимся в Европе птичьим гриппом Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии вводит ограничение на выгул домашних птиц на земельных участках.
На этой неделе в трех городах Эстонии - Таллинне, Пярну и Йыхви - звучала "Золотая классика", посвященная творчеству Бетховена. Эстонским государственным симфоническим оркестром дирижировал Михаил Герц.