Парламентарии хотят помочь транспортным фирмам заключить сделки с россиянами

Члены экономической комиссии Рийгикогу планируют помочь транспортным предприятиям Эстонии в заключении сделок с российскими и казахстанскими компаниями, участвуя в профильных выставках. А председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин предложил наладить сотрудничество с соответствующим комитетом российской Госдумы. Оппозиция скептично относится к подобным инициативам.

Представители транзитной отрасли во главе с Тийтом Вяхи посетили Рийгикогу и поведали о плачевном состоянии перевалки грузов через Эстонию. За 10 лет из-за падения транзита Эстония недополучила 350 млн евро прибыли, передает "Актуальная камера".

Экономическая комиссия планирует помочь бизнесу своим участием в международной логистической выставке "ТрансРоссия".

"Сегодня предприниматели транзитного сектора спросили нас, смогут ли представители Рийгикогу прийти к ним в бокс на выставке, чтобы провести переговоры с местными предпринимателями. Мы должны четко понимать, что участие в выставке поддерживает Фонд развития предпринимательства (EAS) уже на протяжении трех лет, и в ней участвуют три государственных предприятия Эстонии", - говорит председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (Союз Отечества и Res Publica).

Кокк говорит, что комиссия должна знать график встреч и на этом основании решить, в каком составе ехать. Он говорит, что латвийцы на "ТрансРоссию" отправляют даже министров. Наверно поэтому, предполагает он, падение транзита у них не такое трагичное, как в Эстонии.

В "ТрансРоссии" примут участие три госпредприятия - Таллиннский порт, перевозчик грузов по железной дороге EVR Cargo и Eesti Raudtee. Другие участники - частные компании, входящие в Ассоциацию логистики и транзита Эстонии. Председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин (Центристская партия) считает, что экономические связи надо восстанавливать на политическом уровне.

"Сегодня в комиссии я предложил рассмотреть возможность обратиться к профильной комиссии Госдумы РФ с предложением провести встречные визиты, то есть они к нам в Таллинн, мы - к ним в Москву. И обсудить сугубо экономические проблемы, связанные, в том числе, и с финансами", - говорит Стальнухин.

Финансовая комиссия вернется к обсуждению вопроса через две недели после детального ознакомления с ситуацией в секторе и согласования с комиссией по иностранным делам. Оппозиция скептично относится к налаживанию экономических отношений с Россией, особенно в свете экономический санкций, введенных со стороны Евросоюза.

"Странно, если сейчас какая-то комиссия парламента начнет особую политику. У нас в комиссии по иностранным делам до сих пор об этих инициативах никаких разговоров не было. В принципе, комиссия по экономическим делам и финансовая комиссия должны как минимум с министерством иностранных дел об этом побеседовать", - отмечает член комиссии по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ).

По мнению Кросса, наладить экономические отношения в атмосфере царящего политического холода будет довольно проблематично.