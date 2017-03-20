Репс: экзамен на категорию C1 может быть адаптирован для учеников русских гимназий

Экзамен на высшую категорию знания госязыка C1 может быть изменен и приспособлен под нужды учеников русских гимназий. Об этом сегодня заявила министр образования Майлис Репс, отвечая на вопрос депутатов Рийгикогу, будут ли сделаны каким-то школам исключения относительно системы "60 на 40".

Министр образования Майлис Репс (Центристская партия) держала сегодня ответ перед депутатами парламента. Тема - будущее русских гимназий и пилотный проект, в рамках которого четыре русские школы смогут отказаться от системы "60 на 40", передает "Актуальная камера".

Экс-министр образования Юрген Лиги (Партия реформ) обвинил Репс в том, что министерство вводит директоров школ и учеников в заблуждение.

"Они думают, что будут исключения. В противном случае, что мешало вам придумать, в чем же будут состоять данные пилотные проекты? Этого министерство до сих пор не сделало. Почему вы не можете сказать, что исключений не будет. Зачем говорить о каких-то пилотных проектах высокого полета? У вас есть представление, что это вообще такое?" - спросил Лиги.

В ответ на это Репс заявила следующее: правительство удовлетворит ходатайство той или иной школы лишь в том случае, если руководство докажет, что через семь лет знание госязыка у учеников улучшится. При этом министр образования заявила, что экзамен на высшую категорию госязыка С1 может быть изменен.

"Конечно, пока я не могу говорить за фонд Innove, каким образом они будут проводить экзамены на знание госязыка. Но нам нужно в любом случае менять экзамен на категорию C1, его нужно будет приспособить к учебной программе основной школы и гимназии, нужно приспособить к умениям детей - и эта мысль пришла из Innove. Так что специалисты в курсе темы и занимаются ею", - сказала Репс.

Инициаторами сегодняшнего обсуждения стали консерваторы. Зампред фракции EKRE Хенн Пыллуаас озаботился судьбой тех школ, которые не будут подавать ходатайства в правительство.

"Исключения поставят в несправедливое положение все остальные школы, кому таких исключений предоставлено не будет. Школы, которые соблюдают законы", - сказал Пыллуаас.

В ответ Репс заявила, что ситуация не изменилась. Месяц назад было известно о том, что три гимназии готовы обратиться с ходатайствами в правительство.

"За последний месяц в Министерство образования не поступило ни одного уточненного факта. Ни одна школа не обсуждала уменьшение преподавания на госязыке, этого не делали еще и в горсобрании Таллинна или в другом горсобрании, по крайней мере нам дополнительную информацию не предоставили", - подчеркнула Репс.

Пока известно о трех столичных гимназиях, которые решили участвовать в пилотном проекте правительства. В горсобрании Таллинна заявили "АК", что эти ходатайства еще не поступили, решение должно быть принято на уровне горуправы. По словам вице-мэра Михаила Кылварта, в мэрии занимаются данным вопросом, но когда будут переданы документы - неизвестно.