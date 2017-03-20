C кандидатом на пост мэра Тарту точно определились только реформисты

Политические силы Тарту готовятся к грядущим этой осенью выборам в местное самоуправление. Пока только реформисты определились с кандидатом на пост мэра университетского города - баллотироваться будет нынешний градоначальник Урмас Клаас. Партия "Союз Отечества и Res Publica" предложила идти первым номером по Тарту лидеру политической силы Маргусу Цахкна, но он еще пока думает.

Мэр Тарту Урмас Клаас будет претендовать на пост градоначальника и в ходе начинающейся избирательной кампании, передает "Актуальная камера".

"По логике Партии реформ председатель отделения должен вести партию на выборы, и обычно он же является и кандидатом в мэры города", - говорит глава тартуского отделения реформистов Клаас.

Социал-демократы, находящиеся в Тарту в составе правящей коалиции, еще не определились с окончательным кандидатом, но отмечают, что выбор с большой вероятностью будет сделан из числа действующих тартуских политиков.

"В числе наших представителей в Тартуском городском собрании есть очень достойные люди - глава комиссии по городскому хозяйству Кадри Леэтмаа, Геа Кангиласки, Пирет Улуотс, а также вице-мэры Ярно Лаур и Яан Ыунапуу", - отмечает глава тартуского отделения Социал-демократической партии и член Рийгикогу Хельо Пикхоф.

Центристы, также входящие в правящий союз наряду с реформистами и соцдемами, заверяют, что люди, которые готовы возглавить партийный список на тартуских выборах, у них имеются, но пока не называют конкретных имен и фамилий.

"Пока конкретные имена я говорить вам не могу, потому что у нас конференция только через две недели", - говорит председатель Тартуского городского собрания Владимир Шокман (Центристская партия).

Оппозиционеры из IRL надеются, что на пост городского главы согласится претендовать лидер партии Маргус Цахкна, четыре года назад уже баллотировавшийся на эту должность.

"Мы обсуждали этот вопрос в правлении отделения и сделали предложение Маргусу Цахкне. Надеемся, что к концу этого месяца он примет решение", - отмечает председатель тартуского отделения IRL и член горсобрания Пеэтер Лаурсон.

У Консервативной народной партии список кандидатов пока находится на этапе формирования, и решение по его первому номеру будет принято на партийном конгрессе 9 апреля.

"Кто именно будет нашим первым номером, станет известно после конгресса. В последнее время к нам присоединилось много достойных людей как из Университета естественных наук, так и из числа деятелей культуры, так что выбор имеется", - подчеркивает председатель тартуского округа Консервативной народной партии Индрек Сярг.

Наконец, избирательный союз "На благо Тарту" в случае прихода к власти не планирует выдвигать кандидата в мэры из числа политиков.

"Мы считаем, что мэр и вице-мэры должны быть профессионалами в своей области, обладать опытом руководства крупными организациями, а роль городского собрания должна вырасти по сравнению с нынешней", - говорит лидер cjplfyyjuj vtczw yfpfl избирательного союза "На благо Тарту" и член горсобрания Юри-Отт Сальм.