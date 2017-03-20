"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ

Действующий чемпион Эстонии "Калев/Крамо", обыграв в родных стенах минский "Цмоки" 79:70 (19:15, 21:24, 16:21, 23:10), прервал серию из четырех поражений кряду в Единой лиге ВТБ.

Первая половина матча прошла в равной борьбе. В третьей четверти гости одно время имели перевес в 11 очков (56:45), но в концовке сказался класс таллиннских баскетболистов.

Лучшим в составе "Калева/Крамо" был белорусский легионер Виталий Лютыч - 25 очков.

"Калев/Крамо" одержал пятую победу в Единой лиги ВТБ и занимает 11-е место. Позицией ниже с четырьмя победами находится "Цмоки". У обеих команд по 15 поражений.

Следующий матч "Калев/Крамо" проведет дома 26 марта с рижским ВЭФом, который занимает шестое место - девять побед и девять поражений.