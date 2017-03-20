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Маргус Цахкна предлагает IRL провести съезд и избрать новое руководство партии ({{commentsTotal}})

Маргус Цахкна. Автор: Мартин Дремлюга, ERR
Эстония
Эстония

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна в понедельник предложил правлению партии провести съезд организации, на котором будет избрано новое руководство организации.

Точные сроки проведения съезда выяснятся 8 апреля, когда на очередное заседание соберется совет уполномоченных партии, который и примет окончательное решение, пишет сетевое издание газеты Postimees.

По словам Цахкна, съезд необходим для того, чтобы прояснить, каким образом развивать внутреннюю демократию в партии.

На вопрос, собирается ли Цахкна баллотироваться и на следующий срок в должности председателя партии, он ответил, что сейчас все внимание сосредоточено на подготовке к съезду. "Что я буду дальше делать, сообщу позднее", - отметил он.

Говоря о низких рейтингах партии, Цахкна сказал, что не считает их определяющими на предстоящих в октябре местных выборах. "На местных выборах мы всегда получали результат, превышающий показатели рейтингов, и все это благодаря нашим сильным политикам. В то же время, нашим людям нужны очень четкие цели и вера, что в нашей партии все происходит на демократической основе. Если тут все у нас в порядке, это сразу же видно", - сказал Цахкна.

По его оценке, сейчас в самой партии необходимо принять радикальные решения, в частности, внести соответствующие поправки в устав.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

маргус цахкна


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