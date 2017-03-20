Видео с задержанием нетрезвых граждан в Йыхви вызвало массовое обсуждение в социальных сетях

Видео с задержанием нетрезвых граждан в Йыхви вызвало массовый отклик в социальных сетях. Женщина - автор ролика считает происшедшее произволом полиции. По ее словам, стражи порядка без особых причин применили силовые методы задержания.

Со своей стороны в полиции отметили, что полицейский патруль заметил двух молодых людей, жестикулировавших и выражавшихся нецензурно в адрес полицейского экипажа. При установлении личности молодые люди повели себя агрессивно и небезопасно для других, из-за чего они были закованы в наручники, передает "Актуальная камера".

Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. После установления личности молодые люди были отпущены, в отношении них начато административное делопроизводство за оскорбление лиц при исполнении служебных обязанностей.

"Полицейские действовали согласно всем правилам и законам. Никаких нарушений с их стороны, по первоначальным данным, не было. Я считаю, что к конфликту привело чрезмерное употребление молодыми людьми алкоголя", - говорит руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куузик.