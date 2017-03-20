В Нарве детям провели мастер-класс по изготовлению саше

У школьников начались весенние каникулы. В Нарве для детей проходят познавательные мероприятия и занятия. Например, сегодня в центральной городской библиотеке прошел мастер-класс "Саше всем по душе".

Флорентийское сашЕ - это тонкая восковая ароматическая плитка, передает "Актуальная камера".

Дети с удовольствием занимались изготовлением саше.

"Саше я повешу в комнате, и у меня там будет приятный запах", - говорит 11-летняя Милена, ученица Нарвской Солдинской гимназии.

Каникулы продлятся до конца недели, и уже в понедельник снова в школу.