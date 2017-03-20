Во вторник ветрено, +2..+7

Во вторник, 21 марта, в Эстонии будет сыро и ветрено.

Предстоящей ночью облачно, пройдет мокрый снег или дождь. Во второй половине ночи небольшие прояснения, вероятность осадков уменьшится. Утром к островам подойдет новая зона осадков и пойдет мокрый снег и дождь, которые позже распространятся на материк. Местами туман. Ветер южный, юго-восточный 2-8 м/с, утром усилится до 11 м/с, на островах до 14 м/с. Температура воздуха -1..+2°C.

В первой половине дня будет облачно, дождь, мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 до 7°C.